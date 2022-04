Tunisia blocca 7 partenze di migranti, 182 i fermati

(ANSA) - TUNISI, 25 APR - La Guardia costiera tunisina ha sventato sabato scorso 7 operazioni di emigrazione irregolare al largo di Sfax e Monastir, fermando in tutto 182 migranti di vari paesi africani. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale, su Facebook, precisando inoltre che sono stati recuperati tre corpi al largo di Sfax. Secondo il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per il Mediterraneo, Flavio di Giacomo "sono oltre 530 i migranti morti nel Mediterraneo centrale da gennaio di quest'anno, quasi 200 in più dello stesso periodo del 2021". (ANSA).