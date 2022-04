Qui Bruxelles, l'Ue preme sui crimini di guerra

La Commissione Ue ha deciso di fare seguire i fatti alle parole. E dunque di chiedere gli strumenti per indagare nel migliore dei modi le atrocità commesse dalle forze russe in Ucraina, specie nei dintorni di Kiev. La chiave sta in una sigla: Eurojust. Ovvero la 'magna carta' per la cooperazione europea in materia di giustizia penale. Le sue regole d'ingaggio sono obsolete e serve un upgrade urgente per poter davvero fare la differenza sul campo tenendo così fede alle promesse dei leader Ue di assicurare alla giustizia gli autori dei crimini di guerra.

Le modifiche darebbero all'agenzia "la possibilità legale di raccogliere, conservare e condividere le prove dei crimini" dato che "a causa del conflitto in corso, è difficile immagazzinare e conservare i dati in modo sicuro in Ucraina", spiegano alla Commissione.

"Dall'inizio dell'invasione russa, il mondo è stato testimone delle atrocità commesse a Bucha, Kramatorsk e altre città ucraine: i responsabili devono risponderne", ha detto Didier Reynders, commissario per la giustizia. "A tal fine, dobbiamo garantire che le prove possano essere conservate, analizzate e scambiate in modo sicuro con le autorità nazionali e internazionali, compresa la Corte penale internazionale: dunque oggi proponiamo di dare a Eurojust i mezzi per svolgere questi compiti, non ci sarà spazio per l'impunità", ha sottolineato.

Mentre l'attuale regolamento, infatti, prevede che Eurojust sostenga gli Stati membri nell'indagine e nel perseguimento di crimini gravi, non consente all'agenzia di conservare tali prove su base permanente né di analizzarle o scambiarle, se necessario, né tantomeno di cooperare direttamente con le autorità giudiziarie internazionali, come la Corte penale internazionale (CPI). Una volta adottata dai co-legislatori, la proposta permetterà invece a Eurojust di immagazzinare, analizzare e conservare le prove relative ai principali crimini internazionali, elaborare dati come video, registrazioni audio e immagini satellitari, e condividere queste prove con le autorità nazionali e internazionali competenti.