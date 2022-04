Mosca annuncia cessate fuoco per evacuare civili da Azovstal

(ANSA) - MOSCA, 25 APR - La Russia ha annunciato l'intenzione di cessare le ostilità oggi per consentire l'evacuazione dei civili rimasti con i combattenti ucraini nel complesso metallurgico assediato di Azovstal a Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina. Le forze russe e i loro delegati ucraini filo-russi si impegnano a "cessare unilateralmente le ostilità alle 14 ora di Mosca, a ritirare le unità a distanza di sicurezza e garantire la partenza" dei civili "in una direzione scelta da loro", ha affermato il ministero della Difesa russo in una nota. (ANSA).