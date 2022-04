Francia: l'85% dei francesi in Italia ha scelto Macron

(ANSA) - ROMA, 25 APR - I francesi in Italia hanno votato per circa 85% per il presidente francese uscente Emmanuel Macron al ballottaggio. Lo rivelano i risultati del secondo turno delle elezioni presidenziali nelle circoscrizioni di Milano, Roma e Napoli diffusi dall'ambasciata francese a Roma.

Per Marcon ha votato l'85,56% degli aventi diritto, mentre per la la sfidante Marine Le Pen ha votato il 14,44% (ANSA).