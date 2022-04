Covid, in India nuovi positivi raddoppiati in una settimana

(ANSA) - NEW DELHI, 25 APR - Casi di Covid-19 quasi raddoppiati in una settimana in India, con almeno 12 stati che vedono una crescita preoccupante dei positivi.

Secondo il Times of India, nella settimana dal 18 al 24 aprile, il Paese ha conteggiato 15.700 nuovi positivi, una crescita del 95% rispetto alla settimana precedente, quando i casi erano stati 8.050.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.541, con New Delhi, l'Haryana e l'Uttar Pradesh che registrano il numero più alto di casi. (ANSA).