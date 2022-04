Von der Leyen, battaglia clima ha bisogno di giovani dell'India

(ANSA) - NEW DELHI, 24 APR - "L'Europa si muove verso la neutralità climatica grazie al Eu Green Deal. Ma l'Europa da sola non potrà salvare il pianeta. È uno sforzo globale, per il quale dobbiamo lavorare tutti assieme. Contiamo su di voi, giovani dell'India, per proseguire la battaglia sul clima": lo ha twittato da New Delhi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, poco prima di iniziare il suo incontro con gli studenti dell'Istituto delle Energie e delle risorse nel campus della Delhi University. La presidente von der Leyen è arrivata nella capitale indiana ieri sera, dove parteciperà come ospite d'onore al Raisina Dialogue, l'iniziativa annuale del governo indiano sui temi della geopolitica e dell'economia globale. Domani mattina von der Leyen renderà omaggio al Memoriale di Gandhi, per poi incontrare il Presidente dell'India Nath Kovind, e il Premier Narendra Modi.

Il Raisina Dialogue si aprirà con il suo intervento nel pomeriggio.

La conferenza, che durerà tre giorni, organizzata dall'Observer Research Foundation e dal Ministero agli Affari Esteri vedrà la partecipazione di centinaia di relatori e delegati da tutto il mondo, tra strettissime misure di sicurezza antiCovid. (ANSA).