Ucraina: Aiea,Kiev ha chiesto aiuti per operatività centrali

L'Ucraina ha fornito all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) un elenco completo delle apparecchiature di cui il Paese afferma di aver bisogno per il funzionamento sicuro e protetto dei suoi impianti nucleari durante l'attuale conflitto con la Russia. Lo ha reso noto in un comunicato il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi.

Grossi ha assicurato che "i requisiti dettagliati delle apparecchiature" presentati tramite il Sistema unificato per lo scambio di informazioni in caso di incidenti ed emergenze (Usie) dell'Aiea - un sito web sicuro per lo scambio di notifiche e altre informazioni relative alle emergenze tra i paesi - consentiranno all'agenzia di "coordinare efficacemente e attuare la fornitura di sostegno" all'Ucraina. Molti stati membri dell'Aiea hanno infatti espresso la disponibilità a offrire tale assistenza all'Ucraina. La richiesta di assistenza di Kiev rivolta all'agenzia e a 31 dei suoi stati membri sarà coordinata attraverso il meccanismo generale della Rete di risposta e assistenza (Ranet) dell'Aiea, in cui i paesi possono registrare le proprie capacità di sostegno in aree che vanno dalla valutazione della dose di radiazioni e dalla decontaminazione alla valutazione e consulenza di installazioni nucleari, ricerca e recupero di sorgenti radioattive e molto altro. L'Aiea fa sapere di aver consegnato le apparecchiature iniziali all'Ucraina quando Grossi si trovava presso la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale il mese scorso e che altre verranno consegnate quando si recherà alla centrale di Chornobyl la prossima settimana, ad esempio apparecchiature per il monitoraggio delle radiazioni e dispositivi di protezione individuale attrezzatura. L'elenco inviato venerdì dall'Ucraina copre una gamma di apparecchiature per diversi impianti nucleari nel Paese e include vari dispositivi di misurazione delle radiazioni, materiale protettivo, assistenza informatica, sistemi di alimentazione e generatori diesel. "L'Aiea ha l'esperienza tecnica necessaria per supportare l'Ucraina nel mantenere i suoi siti nucleari sicuri e protetti. Coordineremo l'attuazione dell'assistenza fornita dall'Aiea e dai suoi stati membri, anche fornendo le attrezzature necessarie direttamente ai siti nucleari ucraini. I bisogni sono grandi e sono molto grato per il notevole sostegno che i nostri stati membri hanno già indicato che metteranno a disposizione dell'Ucraina", ha commentato Grossi.