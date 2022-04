Qui Berlino, l'economia contro l'embargo al gas

Se Kiev aumenta la pressione sull'embargo del gas russo, spingendo proprio su un cambio di rotta di Berlino, in Germania continua il dibattito sulle possibile conseguenze di uno stop immediato dell'approvvigionamento energetico dal Paese di Putin, e dal mondo economico sono arrivati nel weekend nuovi richiami: "Non dovremmo esporci al rischio di conseguenze drammatiche per il nostro mercato del lavoro", ha affermato ad esempio il presidente delle associazioni del settore sociale Adolf Bauer alla Neue Osnabruecker Zeitung.

Bauer ha messo in guardia in particolare dall'inflazione, che ha già raggiunto livelli record (7,3% a marzo): "non si tratta solo dei prezzi dell'energia, che crescono in modo incredibile, ma anche i prezzi degli affitti e dei generi alimentari" e l'uscita dal gas avrebbe controindicazioni troppo pesanti per la fascia della popolazione più povera, è il suo ragionamento.

Anche il direttore generale dell'Industria tedesca e delle Camere di commercio, Martin Wansleben, ha affermato alla emittente Deutschlandfunk che un embargo immediato del gas, alla luce dell'enorme dipendenza dall'energia russa, rappresenterebbe "una notevole catastrofe" se si pensa al gas impiegato per la produzione nei settori chimico, metallurgico e farmaceutico.

Nei giorni scorsi la Bundesbank ha reso noto nel suo bollettino mensile che l'embargo energetico costerebbe alla Germania 180 miliardi quest'anno, con una contrazione del Pil del 2%. I maggiori istituti economici hanno tracciato lo scenario di una possibile recessione. Uno studio dell'Istituto Diw ha però dimostrato che, nonostante perdite molto significative (fino a 6 unti di prodotto interno lordo) le conseguenze sarebbero affrontabili per il Paese. Stando a previsioni governative divulgate dal ministro dell'Economia Robert Habeck la Germania, che riceve il 40% del suo gas dalla Russia, potrebbe diventarne autonoma solo nel 2024. Un anno dopo rispetto alle previsioni del piano presentato dall'Italia.