Le Pen lancia 'la battaglia legislative' contro Macron

"Lancio stasera la grande battaglia delle legislative": lo ha detto, davanti ai sostenitori riuniti nel suo quartier generale al Bois de Boulogne, la candidata sconfitta alle presidenziali francesi, Marine Le Pen. Per le legislative di giugno, che devono rinnovare il parlamento, Le Pen ha lanciato "un appello a tutti quelli che vogliono unirsi a noi per opporsi alla politica di Emmanuel Macron". Le Pen ha concluso il suo discorso promettendo: "Non abbandonerò mai i francesi".



Grande delusione al Bois de Boulogne, alla periferia di Parigi, nel quartier generale di Marine Le Pen, dopo che le cifre - record per l'estrema destra a un ballottaggio - hanno sancito la vittoria di Emmanuel Macron.

La squadra elettorale di Marine Le Pen aveva preparato i festeggiamenti in caso di vittoria. Era previsto, fra l'altro, che la neoeletta sfilasse per le principali strade di Parigi con 13 camion al seguito con le immagini giganti della nuova presidente.