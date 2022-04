Gerusalemme: chiuse le visite degli ebrei sulla Spianata

(ANSA) - TEL AVIV, 24 APR - La polizia israeliana ha annunciato la chiusura delle viste degli ebrei sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei). La decisione - che arriva dopo i violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia delle passate settimane - resterà in vigore per i prossimi 10 giorni, in pratica oltre la fine di Ramadan. Nel frattempo il ministro della Diaspora Nachman Shai ha ammonito che lo status quo del luogo si sta deteriorando a causa dell'aumento delle visite sul posto degli ebrei e che questo potrebbe avere pesanti conseguenze. "Ci sono sempre più ebrei - ha spiegato alla tv Kan - che vanno sul Monte del Tempio. E ci sono alcuni che si fermano e pregano: cosa che è proibita". "C'è - ha aggiunto - un deterioramento e una escalation anche sullo status quo. Il prezzo che pagheremo più avanti, tutti noi, sarà pesante". Secondo i dati, nella settimana della Pasqua ebraica si è raggiunto il record di 4.625 visitatori ebrei sul posto. La Spianata-Monte del Tempio è il primo luogo santo dell'ebraismo e il terzo dell'islam dopo Mecca e Medina. Quest'anno la Pasqua ebraica è coincisa con il mese sacro di Ramadan. (ANSA).