Qui Londra, embargo pesa su Gb, manca l'olio

I contraccolpi economici dell'invasione russa sull'Ucraina e dell'effetto sanzioni sulla catena globale della distribuzione di vari prodotti incomincia a farsi sentire anche sul Regno Unito, in prima fila nella strategia dell'embargo contro Mosca al fianco di Usa, Ue e alleati occidentali. Meno penalizzata di altri Paesi europei sul fronte delle fonti energetiche - essendo soggetta solo in misura residuale alla dipendenza dal gas russo - l'isola deve tuttavia fare i conti ora con nuove grane in materia d'importazione di generi alimentari di base, dopo quelle patite nei mesi scorsi (e solo in parte superate) in conseguenza del combinato disposto delle conseguenze commerciali e burocratiche del post Brexit e di quelle legate alla penuria o al rallentamento delle forniture di carburanti che ha segnato l'Europa del dopo Covid.

A scarseggiare, quale risultato collaterale immediato della crisi ucraina, è in particolare l'olio da cucina, razionato da questa settimane in moltissimi punti vendita d'oltre Manica. A cominciare da quelli di tre delle maggiori catene di supermercati del Regno: Tesco, Waitrose e Morrisons. La prima ha reso noto di aver fissato un limite massimo di tre confezioni di olio per ciascun avventore; le altre lo hanno ridotto a due.

Tom Holder, numero uno di un'associazione di categoria, il British Retail Consortium, ha detto alla Bbc di confidare che si tratti solo di una misura "temporanea", sufficiente a garantire frattanto una disponibilità minima a ognuno.

In parallelo il prezzo dell'olio (d'oliva o di semi che sia) continua peraltro a crescere, con un aumento indicato al 7% nell'ultimo aggiornamento dei dati dell'Office for National Statistics (Ons, equivalente britannico dell'Istat) relativi all'inflazione: sullo sfondo di un costo della vita che si conferma complessivamente in ascesa in questi mesi per decine e decine di milioni di persone a livelli da record trentennale.

Problema che il governo di Boris Johnson dovrà continuare ad affrontare nel prossimo futuro - al pari di molti altri in occidente - come una preoccupazione e una minaccia in più.