Qui Berlino: Scholz incassa la fiducia dei liberali

La guerra in Ucraina è ormai in primo piano anche nella politica interna tedesca. E in risposta ai colpi dell'opposizione riluttante sulle armi pesanti e attacca il cancelliere, il leader dei liberali e ministro delle Finanze, Christian Lindner, ha assicurato lealtà a Olaf Scholz: "il cancelliere ha la fiducia dell'Fdp e anche del suo gruppo parlamentare nel Bundestag", ha affermato parlando al congresso del partito in collegamento da Washington, dove è rimasto bloccato dal Covid. Lindner ha anche sostenuto "che l'Ucraina ha bisogno di aiuti militari e armi pesanti", per vincere una guerra che "sta combattendo per valori importanti anche per l'Europa". Ma ha poi attaccato i conservatori di Friedrich Merz, che hanno minacciato di presentare una mozione in parlamento proprio sulla questione delle armi: "è un gioco pericoloso, si sta cercando di destabilizzare il governo", ha ammonito. "Per dirlo in modo chiaro: in tempi di guerra in Europa io non ho alcuna comprensione per questa forma di manovre partitiche.



Abbiamo bisogno di un governo funzionante, che sia in grado di prendere le decisioni necessarie per questo paese", la conclusione. In un'intervista allo Spiegel, Scholz aveva chiarito che le decisioni sulla consegna dei carri armati a Kiev vengono prese sulla base di "una responsabilità politica", mettendo in chiaro di essere impegnato ad evitare un'escalation che potrebbe condurre alla terza guerra mondiale.

Intanto dalle pagine del New York Times, l'ex cancelliere socialdemocratico, Gerhard Schroeder, si è fatto di nuovo avanti per una possibile mediazione con Putin: "Penso che questa guerra sia stata un errore e l'ho sempre detto", ha affermato. "Quello che posso dire è che Putin è interessato a chiudere questa guerra. Ma non è così facile e vanno chiariti un paio di punti".

Sotto attacco in Germania, per non aver rinunciato ai suoi affari in Russia e ai suoi incarichi nei colossi energetici, l'ex leader tedesco ha anche spiegato che si dimetterebbe solo se Putin tagliasse il gas alla Germania e all'Ue.