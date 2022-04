Ucraina: Johnson, anche Londra riapre l'ambasciata a Kiev

(ANSA) - LONDRA, 22 APR - Anche il Regno Unito si appresta a riaprire la sua ambasciata in Ucraina a Kiev, come già fatto dall'Italia e da altri Paesi in queste settimane. Lo ha annunciato il primo ministro Boris Johnson citato dalla Bbc a margine di una visita ufficiale in corso in India.

Johnson ha precisato che la sede diplomatica - trasferita inizialmente in Polonia sullo sfondo dell'invasione russa dell'Ucraina - tornerà operativa a maggio. (ANSA).