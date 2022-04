Qui Pechino, la terza portaerei entro il 2022

La Cina si prepara a lanciare la sua terza portaerei entro fine anno, dotata di nuove tecnologie come le catapulte elettromagnetiche: nel mezzo della guerra tra Russia e Ucraina, Pechino prosegue il suo rafforzamento militare.

Un video promozionale della Marina ed esperti cinesi citati dal Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo, hanno, alla vigilia dei 73 anni della fondazione della Marina dell'Esercito popolare di liberazione (Pla), ufficializzato l'arrivo della nave ammiraglia di cui si parla da fine 2018 e il cui nome dovrebbe essere quello di un'altra provincia: Jiangsu, dopo le prime due, Liaoning e Shandong.

L'affondamento nel mar Nero del Moskva, l'incrociatore russo presumibilmente ad opera di due missili ucraini, ha sollevato più motivi di riflessione a Pechino. La nave russa è stata costruita a Mykolaiv, nell'Ucraina dell'era sovietica. Così come fu per la portaerei Varyag, che la Cina dopo la dissoluzione dell'Urss acquistò, ristrutturò e trasformò nella sua prima portaerei Liaoning. Quest'ultima dovrebbe svolgere un ruolo importante in un potenziale assalto a Taiwan, per rivendicare il dominio marittimo. L'aggressione della Russia per il controllo rapido di Kiev, frenato dalla resistenza ucraina, è apparso un campanello d'allarme per Pechino: considerando le montagne ripide e alte, Taiwan è una fortezza naturale. Anche se a migliaia di chilometri di distanza, gli insegnamenti dall'Ucraina porteranno a rimodellarare i calcoli geopolitici in Estremo Oriente.

Nel frattempo, la Cina ha svelato in settimana un nuovo modello di missile anti-nave YJ-21, ipersonico secondo alcuni analisti e con gittata di 1.000 -1.500 chilometri. E' stato lanciato da un Type 055, il più grande cacciatorpediniere della Pla allo scopo di dissuadere le navi straniere - soprattutto Usa - in caso di attacco a Taiwan. In più, la Marina ha messo in servizio altri due cacciatorpedinieri Type 055, Anshan e Wuxi, portando a cinque il numero confermato di unità commissionate negli ultimi due anni, parte dei piani cinesi per creare una marina d'altura con un compito importante nei gruppi di attacco delle portaerei.

Non c'è stato alcun annuncio formale della messa in servizio dell'Anshan e del Wuxi, ma è stato riferito che i due cacciatorpedinieri avrebbero preso parte a un'esercitazione notturna di tiro, ricerca e salvataggio con la loro nave gemella, la Lhasa, ha riportato giovedì l'emittente statale Cctv. Il Type 055 è considerato il secondo in potenza al mondo alle spalle della 'nave invisibile' di classe Zumwalt della Marina degli Stati Uniti: l'Esercito popolare di liberazione prevede di averne otto in servizio alla conclusione dei suo primo lotto.