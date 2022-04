Olanda punta a indipendenza dal gas russo entro fine anno

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il governo olandese punta a eliminare la dipendenza dal gas russo entro la fine dell'anno, sostituendo la fornitura da Mosca con il risparmio energetico, una migliore efficienza e le importazioni da altri Paesi. Lo ha annunciato il ministro del Clima, Rob Jetten, secondo quanto riporta Dutch News.

"Non vogliamo più mettere soldi nella cassa di guerra di Putin", ha detto Jetten dopo la riunione settimanale di governo.

I Paesi Bassi attualmente importano sei miliardi di metri cubi di gas all'anno e puntano sull'aumento della capacità nei terminal di Rotterdam ed Eemshaven per far arrivare altri otto miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto da altri Paesi, "anche se ciò dipenderà dalle disponibilità", ha precisato Jetten. (ANSA).