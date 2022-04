Il principe Alberto di Monaco visita i Sassi di Matera

(ANSA) - MATERA, 22 APR - Mattinata da turista nei Sassi di Matera per il principe Alberto II di Monaco, che ha fatto un giro negli antichi rioni di tufo. Accompagnato dalla guida turistica Francesco Foschino, il principe ha poi visitato il Palombaro lungo, l'antica cisterna sotto piazza Vittorio Veneto, nel cuore del centro storico della città lucana, che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura.

In seguito Alberto II - che salutando cittadini, turisti e giornalisti ha espresso grande apprezzamento per la città di Matera - sarà ricevuto in Prefettura per una visita privata, alla quale parteciperà anche il sindaco Domenico Bennardi. Poi andrà a visitare la Cripta del Peccato originale, nota come la Cappella Sistina del rupestre, dove sarà accompagnato da una guida turistica d'eccezione, l'ex primo cittadino Raffaello De Ruggieri, attualmente presidente della Fondazione Zetema. Nel pomeriggio il principe andrà ad Alberobello, dove chiuderà le sue tre giornate appulo-lucane. (ANSA).