Zelensky a Fmi, l'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi al mese

L'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per affrontare le 'devastanti perdite economiche' inflitte dalla Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, durante un collegamento video, ai leader del Fmi. 'L'esercito russo mira a distruggere tutto ciò che può servire da base economica per la vita degli ucraini. Ciò include stazioni ferroviarie, supermercati, petrolio, raffinerie', ha aggiunto. La Banca mondiale stima in 60 miliardi di dollari i danni a edifici e infrastrutture ucraine a causa della guerra e il conto è destinato a salire. Per il premier di Kiev Shmyhal la ricostruzione del Paese costerà almeno 600 miliardi di dollari.