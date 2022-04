Usa: evacuato Capitol Hill per minaccia aerea, ma è falso allarme

E' polemica negli Stati Uniti per l'evacuazione di Capitol Hill, la sede del Congresso Usa, a causa di una presunta minaccia aerea. Le forze dell'ordine hanno deciso lo sgombero per la presenza di "un apparecchio aereo che rappresenta una potenziale minaccia per il complesso del Campidoglio", poi il dietrofront: era il lancio di una squadra di paracadutisti acrobatici sullo stadio prima dell'inizio di una partita di baseball. Furibonda la speaker della Camera Nancy Pelosi che ha accusato la Faa, autorità statunitense preposta al controllo dei voli, di "negligenza" e ha parlato di un errore "scandaloso e ingiustificabile".

Nessuna spiegazione ufficiale per ora del falso allarme che ha portato all'evacuazione di Capitol Hill ma Garrett Haake, corrispondente di Nbc per il Congresso americano, ha twittato di aver visto alcune persone paracadutarsi vicino al Campidoglio mentre scattava l'allerta.

La tv, citando la polizia, ha riferito che si trattava di una esercitazione da parte del team 'Army Golden Knights' nel vicino Washington Nationals Park stadium. "Potrebbe essere che non abbiano informato la polizia di Capitol Hill che sarebbero stati nel loro spazio aereo. Una poliziotta mi ha detto che ha visto un piccolo aeroplano che sembrava ruotare intorno prima che i paracadutisti si lanciassero", ha cinguettato Haake. Lo stadio si trova a circa 2,5 km da Capitol Hill.

Pelosi ha denunciato "l'apparente negligenza" della Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità Usa preposto al controllo dei voli, da lei accusata di aver provocato "un panico inutile" al Capitol. "Il fatto che l'autorita' americana del volo abbia apparentemente fallito nell'informare la polizia del Capitol del sorvolo previsto sul Nationals Stadium e' scandaloso e ingiustificabile", si legge in un suo comunicato. "Il panico inutile causato da questa apparente negligenza e' stato particolarmente pregiudizievole per gli eletti, il personale e gli impiegati, sempre segnati dal trauma dell'attacco sul loro luogo di lavoro il 6 gennaio", ha aggiunto facendo riferimento all'assalto subito dal Congresso nel 2021.