Fossa comune scavata dai russi a Mariupol, soldati portano corpi con i camion

"I nostri cittadini hanno riferito che oggi a Mangush, vicino Mariupol, i soldati russi hanno scavato una fossa comune di 30 metri e portato dei corpi con i camion". Lo rende noto il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko, citato dall'Agenzia Unian.

"Dopo una lunga ricerca e identificazione delle fosse comuni usate dai soldati russi per i residenti di Mariupol morti, abbiamo scoperto che si trovano vicino a una strada di circonvallazione nel villaggio di Mangush. "Questo conferma che i militari russi stanno accumulando i cadaveri raccolti in diverse parti della città e li portano all'interno della zona industriale di Mariupol. E' la prova diretta dei crimini di guerra e dei loro tentativi di nasconderli", ha scritto il sindaco Petro Andriushchenko su Telegram, citato da Ukrinform, postando alcune foto delle fosse comuni riprese dall'alto. "Le truppe russe stanno gettando alla rinfusa cadaveri imballati in sacchi di plastica dentro fosse comuni", ha aggiunto.