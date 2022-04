Ucraina, Aiea: ripristinate le comunicazioni con Chernobyl

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Le comunicazioni dirette tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e la centrale nucleare ucraina di Chernobyl sono state ripristinate ieri sera. Lo rende noto un comunicato del direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi.

"Grossi - si legge nella nota - ha accolto con favore il ripristino della comunicazione telefonica tra l'Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare dell'Ucraina (Snriu) e la centrale di Chornobyl. Ha affermato che è stato un altro passo importante nel processo di ripresa del controllo normativo dell'Ucraina sul sito dell'incidente del 1986, dove ora si trovano vari impianti di gestione dei rifiuti radioattivi". Le forze russe aveva sequestrato la centrale nucleare il 24 febbraio per cinque settimane, prima di ritirarsi il 31 marzo.

Il 10 marzo l'Ucraina aveva informato l'Aiea di aver perso i contatti con il sito. L'autorità di regolamentazione aveva continuato a ricevere informazioni sulla situazione a Chornobyl attraverso la gestione esterna dell'impianto. "Questa chiaramente non era una situazione sostenibile ed è un'ottima notizia che l'autorità di regolamentazione ora possa contattare direttamente il sito quando necessario", ha affermato Grossi.

Grossi prevede di dirigere una missione di esperti Aiea nella centrale nucleare ucraina di Chornobyl alla fine di questo mese per condurre valutazioni di sicurezza nucleare e radiologica, fornire attrezzature vitali e riparare i sistemi Aiea di monitoraggio remoto delle salvaguardie dell'impianto. In relazione alle salvaguardie, l'Aiea ha affermato che non sta ancora ricevendo la trasmissione di dati a distanza dai suoi sistemi di monitoraggio installati presso la centrale nucleare di Chornobyl, ma che tali dati vengono trasferiti alla sede centrale dell'agenzia dalle altre centrali in Ucraina. I sistemi di sicurezza rimangono operativi presso le quattro centrali ucraine e continuano ad avere energia disponibile anche da fuori sede, ha comunicato Kiev all'Aiea. (ANSA).