Francia: via a dibattito, Le Pen contro Macron

"Il vantaggio più grande che ha la Francia è il suo popolo": queste le prime parole di Marine Le Pen nel faccia a faccia in tv con Emmanuel Macron. "Io sarò la presidente del rinascimento democratico, sarò anche la presidente del quotidiano. Sarò la presidente del ripristino della concordia fra tutti i francesi, della giustizia, della fratellanza nazionale, della pace civile". Macron ha attaccato subito sull'ecologia e sull'Europa: "la Francia sarà più forte se saprà cogliere la questione ecologica. E ha promesso di "rendere più forte l'Europa" se sarà rieletto alla presidenza della Repubblica.

E' in corso, dunque, il cruciale dibattito tv fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen a 4 giorni dal ballottaggio per le presidenziali. I due candidati si sono stretti la mano, Macron era già nello studio con i due presentatori ha accolto la Le Pen con un sorriso, una stretta di mano e una pacca sulla schiena da parte del presidente uscente. La Le Pen è apparsa piuttosto tesa. Prima domanda per Marine Le Pen, come da sorteggio: in cosa pensa di essere un miglior presidente per i francesi? le hanno chiesto i presentatori Lea Salamé e Gilles Bouleau.

Cinque anni dopo, dunque, tornano stasera a sfidarsi nel faccia a faccia tv che è ormai l'appuntamento più importante dei giorni che precedono il ballottaggio presidenziale. I due si sfideranno per due ore e mezza sui temi principali la cui successione è stata lungamente discussa fra le rispettive equipe. Per alcuni aspetti come la disposizione dei candidati e i tempi in cui le telecamere potranno inquadrare il volto del candidato "che ascolta" si è fatto ricorso al sorteggio.

Ad aprire il dibattito il tema principale della campagna di Marine Le Pen, il potere d'acquisto dei francesi. La candidata, che sarà seduta a destra dello schermo, prenderà per prima la parola. Seguiranno sicurezza, giovani, attualità internazionale, competitività, ambiente, modello sociale del paese, governance. Ci sarà un tempo di parola fisso per ogni risposta. Nel 2017, penalizzata soprattutto dai temi economici - sui quali Macron ebbe ampiamente partita vinta - da esitazioni e incertezze, Marine Le Pen fu chiaramente sconfitta nel dibattito e perse poi le elezioni con il 34% delle preferenze contro il 66% di Macron. Attualmente, i sondaggi danno in vantaggio il presidente uscente con il 54-56,5% dei voti contro il 43,5-46% della sfidante di estrema destra.