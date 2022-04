Francia: al via il dibattito, Le Pen contro Macron

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - E' cominciato il cruciale dibattito tv fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen a 4 giorni dal ballottaggio per le presidenziali. I due candidati si sono stretti la mano, Macron era già nello studio con i due presentatori ha accolto la Le Pen con un sorriso, una stretta di mano e una pacca sulla schiena da parte del presidente uscente.

La Le Pen è apparsa piuttosto tesa.

Prima domanda per Marine Le Pen, come da sorteggio: in cosa pensa di essere un miglior presidente per i francesi? le hanno chiesto i presentatori Lea Salamé e Gilles Bouleau. (ANSA).