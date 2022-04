Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, dovrebbe intervenire sui membri del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale per aumentare la pressione finanziaria su Mosca come ritorsione per l'aggressione all'Ucraina. Lo ha detto il Dipartimento del Tesoro Usa citato dalla Bbc.

Yellen convocherà oggi un gruppo di lavoro per discutere la risposta internazionale alla crisi della sicurezza alimentare esacerbata dall'invasione della Russia.