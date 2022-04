Qui Washington, Biden sente alleati e punta 2024

Joe Biden fa il punto con gli alleati sull'Ucraina dopo che la Russia ha lanciato l'attacco nel Donbass. La videochiamata avviene mentre gli Stati Uniti valutano nuove sanzioni contro il Cremlino e considerano la possibilità di bollare Mosca come stato sponsor del terrorismo.

Impegnato sulla crisi ucraina, il presidente americano non perde comunque di vista la politica interna ed è impegnato in questi giorni in un'offensiva di charme per riavvicinarsi agli elettori. Con il tour negli Stati Uniti per rilanciare la sua agenda, Biden punta a gettare le basi per il 2024. Secondo indiscrezioni, il presidente ha confessato al suo ex boss Barak Obama l'intenzione di ricandidarsi nel 2024. "Vuole correre e lo sta facendo sapere a tutti", riferiscono alcune fonti a The Hill. Biden e Obama hanno pranzato insieme nei giorni scorsi, ma non è chiaro quando il presidente abbia palesato le sue intenzioni con Obama.

Anche se in calo nei sondaggi Biden è ritenuto il candidato democratico con le migliori chance di battere Donald Trump nel caso in cui il tycoon decidesse di scendere in campo. Per tutti e due uno degli ostacoli maggiori da superare è l'età. Biden, eletto a 78 anni come il presidente più anziano della storia americana, avrebbe 82 anni all'inizio del suo possibile secondo mandato. Trump è di qualche anno più giovane: al momento ha 75 anni e nel 2024 ne avrebbe 77. Proprio il tycoon nelle scorse settimane ha ammesso che la decisione su una sua candidatura sarà in parte dettata dal suo stato di salute.