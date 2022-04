Qui Londra, ora BoJo invia super tank antimissile

L'invasione russa dell'Ucraina entra in una fase nuova, quella di "una guerra di logoramento che potrebbe durare mesi" visto che Vladimir Putin - furioso per "le sconfitte" che l'occidente attribuisce alle sue forze - è pronto a tutto pur di portare a casa una qualche vittoria: "Costi quel che costi" in termini di perdite umane. A prevederlo sono il governo britannico di Boris Johnson e i suoi 007, in uno scenario che vede Londra sempre più coinvolta - accanto agli Usa - nelle forniture di armi e addestramento alle truppe di Volodymyr Zelensky, con tanto di ulteriore escalation segnata ora dal promesso invio (in aggiunta a blindati, missili e materiale vario già spedito) di super tank dotati di micidiali sistemi terra-aria mobili per aiutare Kiev a cercare di dar la caccia a jet ed elicotteri del Cremlino.

La linea rossa di BoJo, come quella di Joe Biden, esclude dunque di fatto solo il confronto faccia a faccia con Mosca sul terreno. Sebbene la presenza di volontari (contractor sperimentati ed ex militari professionisti) testimoniata negli ultimi giorni dalla cattura di almeno due foreign fighter col passaporto di Sua Maestà in tasca sul fronte caldissimo dell'Ucraina orientale rischi di dare ossigeno alla tesi russa di un abbozzo di "partecipazione Nato" diretta al conflitto, per quanto non dichiarata. Boots on the ground a parte, comunque, la prospettiva per britannici e americani sembra quella di azioni da proxy war, da guerra per procura. L'ultima conferma arriva con il previsto trasferimento "a giorni" dal Regno Unito di sofisticati Stormer, veicoli corazzati equipaggiabili con sistemi lanciamissili. Come i letali Starstreak, più moderni ed efficaci degli Stinger made in Usa e capaci di una velocità pari a tre volte quella del suono, che l'isola aveva già fatto arrivare di recente, ma finora in versione arma a spalla. Una dotazione di quelle che Zelensky chiede insistentemente di ricevere (e che rimprovera i Paesi dell'Ue di non voler dare), trovando in Johnson - impegnato con lui in un filo diretto pressoché quotidiano, anche a margine dell'ennesimo vertice virtuale di queste ore con Biden e altri leader occidentali Mario Draghi compreso - "l'amico" disposto a dare l'esempio.

Come anticipa il Sun e conferma il indirettamente uno dei ministri del governo Tory, il titolare degli affari nordirlandesi, Brandon Lewis: "Siamo di fronte a un ulteriore sforzo del regime di Putin - la sua risposta a una domanda in merito - e faremo tutto il possibile per sostenere l'Ucraina".