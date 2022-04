Mosca, finora nessuna risposta su appello Medvedchuk

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Finora non c'è stata alcuna risposta da parte del Cremlino a un appello ai presidenti russo e ucraino da parte del parlamentare ucraino Viktor Medvedchuk, arrestato dai servizi di sicurezza di Kiev, in cui ha proposto uno scambio con gli abitanti di Mariupol. Lo ha detto l'addetto stampa presidenziale russo Dmitry Peskov, citato da Interfax.

"L'appello di Medvedchuk " è stato visto, e non c'è nessuna reazione (del Cremlino) per il momento", ha aggiunto. (ANSA).