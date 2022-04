Gb: Harry e Meghan invitati sul balcone di Buckingham Palace per il Giubileo

La famiglia reale britannica ha invitato secondo fonti ufficiose i duchi ribelli di Sussex, Harry e Meghan, ad affacciarsi con il resto dei vertici della dinastia dal balcone di Buckingham Palace per il tradizionale corteo di Trooping the Colour che in questo 2022 segnerà a giugno il clou delle celebrazioni del Giubileo di Platino: l'anniversario numero 70 di regno della quasi 96enne Elisabetta II. Lo riporta il Guardian a due giorni dal compleanno di Sua Maestà.

L'invito è arrivato a margine della visita a sorpresa compiuta la settimana scorsa nel castello di Windsor da Harry e Meghan alla nonna regina, e del successivo incontro con il padre del principe ed erede al trono Carlo: il primo ritorno in coppia dei due nel Regno fin dal traumatico strappo dalla dinastia d'inizio 2020, del trasferimento negli Usa e della successiva rinuncia al ruolo di membri senior del casato.

Non è ancora chiaro se l'invito abbia già ricevuto una risposta, ma stando ai media britannici - che hanno interpretato la visita dei giorni scorsi come il segno di un ramoscello d'ulivo alla Royal Family dopo le polemiche e i veleni seguiti alla cosiddetta Megxit - non è escluso che Harry e Meghan abbiano concordato con la sovrana e con il principe Carlo di tornare a giugno sull'isola per alcuni giorni con i figlioletti Archie e Lilibet: l'ultima delle quali nata l'anno scorso in California e mai vista da allora di persona sia dalla bisnonna (la regina) sia dal nonno (Carlo).