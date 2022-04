DEPUTATO KIEV, 'BOMBA SU OSPEDALE AZOVSTAL, 300 TRA LE MACERIE'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "I russi hanno lanciato una potente bomba su un ospedale vicino all'Azovstal", a Mariupol: "Secondo le mie informazioni, ci sono circa 300 persone sotto le macerie, compresi bambini". Lo twitta il parlamentare ucraino Sergiy Taruta. La notizia è stata rilanciata anche dall'agenzia di stampa ucraina Unian ma per il momento non trova altre conferme.

Nell'ospedale, secondo Taruta, erano rifugiati i civili "perché non ci sono altri posti dove nascondersi in una città distrutta". (ANSA).