Compagnie aeree americane rimuovono l'obbligo di mascherina

Le quattro maggiori compagnie aeree americane - United, Delta, Southwest e American - rimuovono l'obbligo di mascherina sui voli interni, dopo la decisione del giudice federale e il successivo passo indietro dell'amministrazione Biden, che lo ha sospeso in attesa di chiarimenti sulla sentenza della Florida.

In precendeza infatti, l'amministrazione aveva sospes l'obbligo di mascherina anti-Covid sui trasporti pubblici, dopo la sentenza del giudice federale della Florida che ha bollato come illegale la decisione delle autorità americane di imporre l'obbligo per altre due settimane su aerei, treni e altri mezzi di trasporto.