Usa, vertice mondiale sul Covid il 12 maggio

(ANSA) - NEW YORK, 18 APR - Il secondo vertice mondiale sul Covid sarà virtuale e si terrà il 12 maggio. Lo comunica la Casa Bianca, sottolineando che il vertice punta a intensificare gli sforzi "collettivi per mettere fine alla fase acuta del Covid e a prepararsi alla prossima minaccia sanitaria".

L'incontro virtuale sarà presieduto congiuntamente dagli Stati Uniti e dai Paesi cui spetta la presidenza di turno delle principali entità internazionali: l'attuale presidente del G7, la Germania, quello del del G20, l' Indonesia, dai presidenti dell'Unione africana, Senegal e Belize, e dall'attuale presidenza del gruppo CARICOM: i Caraibi.

"Il vertice raddoppierà i nostri sforzi collettivi per porre fine alla fase acuta della pandemia di Covid-19 e prepararsi a future minacce per la salute", hanno affermato i Paesi in una dichiarazione congiunta. (ANSA).