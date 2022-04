Nuove tensioni a Gerusalemme, sassate su un bus di visitatori ebrei

Dopo quelle di due giorni fa, nuove tensioni a Gerusalemme attorno e sulla Spianata delle Moschee, il Monte del Tempio per gli ebrei, in Città Vecchia.

Giovani manifestanti palestinesi hanno preso a sassate un autobus che portava visitatori ebrei sul posto: cinque passeggeri sono stati feriti in modo lieve dalle pietre e dalla schegge dei vetri rotti. Poco dopo la polizia israeliana è entrate sulla Spianata per contrastare - ha spiegato - i manifestanti palestinesi che volevano impedire l'ingresso al posto a visitatori ebrei. Negli incidenti che sono seguiti ci sono stati - secondo la Mezzaluna Rossa - 17 feriti tra i dimostranti e 9 arresti. "Oltre alle visite, la libertà di culto continuerà a essere pienamente preservata per i fedeli sul Monte del Tempio"- ha detto la polizia che "continuerà ad agire contro i trasgressori e i dimostranti". Il Monte del Tempio è il luogo più santo per l'ebraismo e il terzo luogo per l'Islam dopo Mecca e Medina.