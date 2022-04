Media, squadra calcio ucraina si unisce all'esercito

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La squadra di calcio "Prykarpattya" si è unita quasi al completo alle forze armate ucraine.

Quattordici tra calciatori e allenatori "hanno prestato giuramento di fedeltà al popolo ucraino", secondo quanto riporta Ukrinform che posta anche le foto del giuramento.

"Avevamo paura di intralciare i lavoro dei professionisti presenti nell'esercito e per questo eravamo titubanti" ha detto il calciatore Vasyl Tsyutsyura, facendo l'esempio di un calciatore non professionista che si unisce ad una squadra di campionato: "rischia di intralciare e basta".

"Ma quando ci è stato detto che saremmo stati preparati gradualmente e ci sarebbero state insegnate tutte le basi, come tenere le armi, come combattere e difendere l'Ucraina, abbiamo preso questa decisione e ci siamo uniti alle forze armate", ha aggiunto. "Ci è stato già insegnato ad usare la mitragliatrice - ha spiegato - ci hanno insegnato a smontare, pulire, sparare.

Quindi stiamo gradualmente imparando tutto". (ANSA).