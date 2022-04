Ucraina: a Kherson aggiunte 824 nuove tombe in 46 giorni

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Dal 28 febbraio al 15 aprile, più di 824 nuove tombe sono state aggiunte nel cimitero cittadino di Kherson, a est dell'aeroporto, da quanto si vede nelle immagini satellitari. Lo riportano le Forze Armate dell'Ucraina con riferimento all'organizzazione londinese per i diritti umani Center for Information Sustainability (Cir), citate da Unian.

L'organizzazione sta monitorando le sepolture e i cimiteri nelle aree occupate dall'esercito russo, così come nelle regioni vicino alle quali si trova l'esercito russo. Le immagini satellitari sono quelle di Planet Lab.

Kherson si trova nel Sud dell'ucraina. (ANSA).