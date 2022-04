Donne seminude, insanguinate e con una busta di plastica in testa: è la protesta organizzata davanti all'ambasciata russa a Vilnius, Lituania, per richiamare l'attenzione sugli stupri e le sevizie in atto contro le donne ucraine da parte dei soldati russi. Una manifestazione molto simile a quella di giorni fa a Tallinn, Estonia.