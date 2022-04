ANSA/ Macron nel feudo di Mélenchon gioca la carta del clima

Un comizio all'aperto davanti al mare, al Porto Vecchio, in maniche di camicia e sotto il sole: Emmanuel Macron, a 8 giorni dal decisivo ballottaggio per l'Eliseo, ha parlato ieri davanti a circa 4.000 sostenitori assicurando di non voler semplicemente "restare altri 5 anni all'Eliseo", ma di voler "rinnovare tutto". E di volerlo fare all'insegna dell'ecologia, dell'ambiente, della sostenibilità energetica.

Più sfumata la presenza pubblica nella giornata della sfidante, Marine Le Pen, anche perché in tutto il Paese sono state organizzate oltre 30 manifestazioni contro "il rischio estrema destra" all'Eliseo che hanno portato in piazza migliaia di persone. La leader del Rassemblement National, in visita in un mercato nella regione della Loira, ha detto di voler guidare la Francia "da buona madre di famiglia", proteggendo "i più deboli". Intanto, continuano a piovere sondaggi e l'ultimo Ipsos, a distanza di 4 giorni dalla rivelazione più recente dello stesso istituto, vede aumentare lievemente - di mezzo punto - il vantaggio di Macron, che ora sarebbe al 55,5% contro il 44,5%.

Il presidente, al giardino del Pharo, ha respinto ogni ipotesi di "inazione", promettendo al contrario di "raddoppiare la velocità" per arrivare all'obiettivo della riduzione di emissione di gas a effetto serra. Pianterà "140 milioni di alberi", e il primo ministro che nominerà sarà "direttamente incaricato della pianificazione ecologica". La definizione è ispirata chiaramente alle idee di Jean-Luc Mélenchon, il leader dei radicali di sinistra de La France Insoumise arrivato ad un sorprendente 22%, a un passo dalla Le Pen, nel primo turno. E il cui enorme serbatoio di voti è nel mirino di Macron. Nel governo ci saranno addirittura due ministri, uno incaricato della "pianificazione energetica" per far uscire la Francia dall'era "del petrolio, del gas e del carbone", l'altro della "pianificazione ecologica territoriale", che riguarda fra l'altro trasporti e alloggi. "La mia politica nei prossimi 5 anni sarà ecologica o non ci sarà affatto", ha assicurato.

Quanto alla rivale Le Pen, non è andato per il sottile: "Per quanto incompetente, è clima-scettica". "Ha un programma che vuole distruggere le eoliche - ha aggiunto - e il 24 aprile sarà un referendum a favore o contro l'Unione europea, a favore o contro l'Ecologia, i giovani, la nostra Repubblica". Secondo i vari sondaggi, fra gli elettori di Mélenchon circa 1 su 3 è deciso a votare per Macron.

Molto diversa la giornata della Le Pen, che dopo aver visitato un mercato a Saint-Rémy-sur-Avre, nella Loira, ha parlato con i giornalisti dal bar-tabaccheria della piazza del paese e si è scagliata contro le manifestazioni - oltre 30 in tutto il paese - che hanno portato in piazza migliaia di persone ostili alla vittoria dell'estrema destra, definendola "antidemocratica": "Questa brutale agitazione alla quale assistiamo fra i due turni è poco rispettosa della democrazia".

Secondo lei è "il sistema" che "si preoccupa perché vede che il popolo ha voglia di riprendersi il potere". Il progetto? "guiderò la Francia come una buona madre di famiglia" - ha detto - difendendo "i più vulnerabili".