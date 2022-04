L'Armenia ha iniziato a pagare il gas russo in rubli

L'Armenia ha iniziato a fare pagamenti per il gas russo in rubli. Lo ha detto il ministro dell'economia, Vagan Kerobyan, citato dal Guardian. "Abbiamo bisogno di muoverci verso le valute nazionali. Per quanto ne so, gli ultimi pagamenti erano in rubli, ma al tasso appropriato", ha detto Kerobyan, riportato anche dalla Ria. Il ministro ha chiarito che il prezzo sarà in dollari, ma il pagamento sarà effettuato in rubli.