Tunisia: giornalisti chiedono liberazione collega Akacha

(ANSA) - TUNISI, 15 APR - Il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt), ha chiesto la liberazione immediata della collega Chahrazed Akacha, arrestata ieri su ordine della magistratura con l'accusa di aver "danneggiato terzi o turbato la loro tranquillità attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni", ai sensi dell'articolo 86 del Codice delle telecomunicazioni.

In una nota il sindacato dei giornalisti ricorda che Akacha la scorsa settimana era stata ascoltata dagli inquirenti, dopo la presentazione di una denuncia contro di lei da parte del ministero dell'Interno, sullo sfondo di messaggi pubblicati sul suo account Facebook, in cui criticava la direzione del dipartimento.

L'11 aprile scorso Akacha aveva affermato su Facebook che il ministro dell'Interno Taoufik Charfeddine avrebbe inviato agenti per attaccarla e minacciarla di stupro. (ANSA).