Stragi di Parigi, Salah si scusa con le vittime

Salah Abdeslam, l'unico attentatore superstite del commando del Bataclan, si è "scusato" con le vittime e ha versato qualche lacrima alla fine del suo ultimo interrogatorio al processo per gli attacchi del 13 novembre 2015 a Parigi. "Voglio presentare le mie condoglianze e le mie scuse a tutte le vittime", ha dichiarato l'uomo di 32 anni in aula.

"So che c'è ancora dell'odio, oggi vi chiedo di detestarmi con moderazione", ha detto con le lacrime sulle guance.