Qui Washington, Biden non andrà in Ucraina

Joe Biden non andrà in Ucraina.

La portavoce della Casa Bianca ha messo fine ad ogni speculazione su un possibile viaggio a Kiev del presidente americano dopo che lui stesso aveva detto ai giornalisti di essere pronto. "Lui è pronto a tutto. Ha una passione per la macchine sportive e per gli occhiali da sole aviator, è pronto ad andare in Ucraina ma non ce lo manderemo", ha detto Psaki al podcast 'Pod Save America' ironizzando sul modello di occhiali da sole che Biden indossa sempre. Il premier britannico, Boris Johnson, ha fatto un "viaggio di otto ore in treno attraversando una zona in guerra, l'America dovrebbe essere sollevata che il presidente non compirà un viaggio così a rischio", ha detto ancora Psaki. "Abbiamo bisogno di lui per un tante cose".

Confermato, invece, l'invio a Kiev di una figura di alto livello, il ministro della Difesa Lloyd Austin o Antony Blinken. Il segretario di Stato americano però ha già in programma una visita a Panama dal 19 al 20 aprile quindi la missione dovrebbe avvenire o nei prossimi due giorni o al suo ritorno.

Secondo fonti dell'amministrazione intanto Blinken avrebbe avvertito agli alleati europei che la guerra in Ucraina potrebbe prolungarsi per tutto il resto dell'anno. Blinken, ha riferito un alto funzionario del Dipartimento di Stato alla Cnn, "ha discusso con i partner europei della preoccupazione degli Stati Uniti che il conflitto potrebbe prolungarsi, ma tutto il suo impegno in questo momento è concentrato sul modo per fermarlo il più rapidamente possibile". Quanto alla valutazione degli Stati Uniti della situazione sul campo, da una parte il Pentagono considera l'affondamento dell'ammiraglia russa un "duro colpo" per le forze di Putin. Dall'altra preoccupa l'assedio di Mariupol. Secondo fonti della Difesa americana, le forze russe stanno avanzando e la città si trova in una posizione "terribile".