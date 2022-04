Qui Londra, la perdita del Moskva indebolisce Putin

Non solo un enorme danno d'immagine per Vladimir Putin, la perdita dell'icrociatore missilistico 'Moskva' (Mosca), l'ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero, indebolisce il leader del Cremlino nella guerra in Ucraina e riduce le sue possibilità di azione navale rispetto a quel teatro operativo. E' il parere dell'intelligence britannica, secondo cui il 'cruiser' aveva un "ruolo chiave" in quanto nave di comando, come emerge dal quotidiano 'bollettino' del ministero della Difesa di Londra sull'andamento del conflitto.

Mosca aveva già dovuto rinunciare all'inizio delle ostilità alla nave da sbarco Saratov, colpita durante un attacco ucraino al porto di Berdyansk. Così si riducono fortemente le ambizioni di conquista rispetto alla città costiera di Odessa. L'intelligence ha ricordato che l'incrociatore affondato ieri era stato varato nel 1979 e aveva ripreso le missioni l'anno scorso, dopo un ampio ammodernamento volto a migliorarne le capacità. Londra non può quindi che mostare, anche se per ora non esplicitamente, una certa soddisfazione per quanto è avvenuto nel Mar Nero. Fra l'altro lo stesso premier Boris Johnson aveva disposto, dopo aver parlato in una delle quasi quotidiane telefonate col presidente Volodymyr Zelensky, la fornitura di missili antinave proprio per la difesa del porto di Odessa dai russi. Secondo le forze armate di Kiev, la Moskva è stata colpita da due missili Neptune, di fabbricazione ucraina.

Capacità navali a parte, lo smacco per Putin resta sotto gli occhi di tutti, come afferma lo storico britannico Evan Mawdsley. Per trovare un precedente simile si deve fare un salto indietro nella storia, a quasi 81 anni fa. Secondo la ricostruzione del professore, l'ultima nave da guerra di Mosca a essere affondata in un conflitto, all'epoca battente bandiera sovietica, era stato un incrociatore leggero con un nome che oggi sa di beffa storica, Ucraina Rossa (Червона Україна). Venne colpita sempre nel Mar Nero, in quel caso dai bombardieri tedeschi Stuka nella baia di Sebastopoli, nel novembre 1941 quando infuriava la Seconda guerra mondiale con l'attacco nazista all'Urss.