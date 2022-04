Moglie Medvedchuk, 'nessuna notizia su dove sia detenuto'

Oksana Marchenko, la moglie di Viktor Medvedchuk, oligarca e deputato dell'opposizione filo-russa in Ucraina, ha detto che al momento non vi è alcuna notizia su dove si trovi il marito, e per questo "è impossibile fornirgli un'assistenza legale appropriata e una supervisione medica".

In una conferenza stampa tenuta a Mosca, la Marchenko ha confermato di essersi rivolta al presidente turco Recep Tayyip Erdogan perché interceda a favore del marito. "Mi sono rivolta a lui perché è l'unico politico indipendente in Europa", ha affermato la moglie di Medvedchuk.

La donna ha aggiunto che Medvedchuk non ha lascaito il territorio ucraino "nemmeno per un giorno" dall'inizio dell'invasione russa, resistendo alle insistenze della stessa moglie che voleva convincerlo a lasciare il Paese.