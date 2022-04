Germania: l'opposizione della Cdu attacca Scholz sull'Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 15 APR - Con il suo comportamento sull'Ucraina, il cancelliere tedesco Olaf Scholz "mette in pericolo la coesione di tutta la comunità internazionale nei confronti della Russia". Lo ha detto il leader del partito di opposizione Cdu, in una lunga e dura intervista rilasciata oggi alla Faz.

Merz accusa Scholz di non offrire una linea chiara sull'Ucraina, a partire dalla spedizione di armi pesanti a Kiev.

"Vogliamo sapere cosa viene consegnato e, soprattutto, per quali ragioni il governo federale non vuole consegnare del materiale disponibile", dice Merz. Alla domanda se la complessità di armi pesanti come carri armati, per cui è necessaria anche una formazione dei piloti, non sia un problema, Merz ha risposto che intanto il governo dovrebbe iniziare a muoversi, perché "dobbiamo supporre che questa guerra durerà a lungo e che l'esercito ucraino deve essere pienamente in grado di riconquistare territorio. Questo non può essere fatto solo con missili anticarro".

Merz ha poi aggiunto: "Se non riusciamo a fermare Putin in Ucraina e a respingerlo, continuerà. E poi a un certo punto saranno colpiti gli Stati baltici, la parte orientale della Polonia, la Moldavia e altre regioni in Europa. Dobbiamo fermarlo ora". (ANSA).