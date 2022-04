Di Maio, non abbiamo elementi per verificare genocidio

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "L'Italia non ha gli elementi per verificare se in Ucraina stia avvenendo un genocidio, ma le atrocità sono sotto i nostri occhi, come i bambini uccisi e i civili uccisi. Abbiamo sollecitato la Corte internazionale. Ci aspettiamo un intensificarsi del conflitto a est dell'Ucraina".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Radio24.

