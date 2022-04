Qui Berlino, scontro sulle armi pesanti all'Ucraina

"Il problema sta al cancellierato". Non usa mezzi termini il verde Anton Hofreiter, presidente della commissione Bundestag agli Affari UE.

Verdi e FDP pretendono con sempre maggiore insistenza una posizione chiara del cancelliere Scholz sull'export di armi pesanti in Ucraina, a partire dai carri armati. Già lunedì scorso la ministra degli Esteri Annalena Baerbock aveva fatto un'evidente fuga in avanti, annunciando la necessità di mandare nuovi armamenti in Ucraina. La sera stessa, però, Scholz l'aveva frenata, dicendo di non volere in questo senso "iniziative individuali" da parte di nessun paese, quindi tanto meno dalla Germania. Ora Hofreiter chiede a Scholz di togliere proprio il "freno" all'export di armi pesanti per non "danneggiare oltre la reputazione" tedesca. La voce del politico verde è al momento molto significativa, visto che è appena rientrato da un visita di solidarietà in Ucraina, la prima che sia stata compiuta da una delegazione tedesca di alto livello. Ucraina in cui il presidente tedesco Steinmeier non sembra invece essere gradito e in cui Scholz non ha ancora deciso se e quando andare.

In viaggio con Hofreieter c'era anche la presidente della commissione Difesa del Bundestag, la liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann, e il presidente della Commissione Esteri, il socialdemocratico Michael Roth. Anche Roth, membro della SPD di Scholz, ha dichiarato che la Russia sta per lanciare una vasta offensiva a Est e che gli ucraini hanno bisogno al più presto di armi pesanti. Strack-Zimmermann aggiunge invece di non capire perché Scholz non prenda una posizione di chiara leadership: "Potrebbe dire cosa vuole spedire, cosa non vuole, spiegarlo." Pare che Verdi, FDP e altri abbiano prima tentato di convincere internamente il cancelliere sul dossier armi, ma che ora sia arrivato il momento dell'offensiva mediatica. In quanto a Scholz, il cancelliere sembra almeno parzialmente convinto che la spedizione di armi pesanti rischi di essere una forma di escalation con la Russia. Del resto, è così che pensa una parte della SPD, che infatti in queste ore difende Scholz. Kiev, intanto, continua a chiedere aiuto.