Macron avanti, tornano 10 punti di distacco con Le Pen

Emmanuel Macron torna 10 punti più vanti di Marine Le Pen nei sondaggi per il ballottaggio delle presidenziali, secondo l'Istituto Ipsos per France Info e Le Parisien. Il margine di errore resta fissato a 3,2 punti.

Al presidente uscente finisce il 33% dei voti della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, arrivato terzo al primo turno.

Il 18% dei voti per Mélenchon andranno a Le Pen, mentre il 49% non voterà. A Macron anche il 9% dei voti degli elettori di Eric Zemmour (estrema destra), che per il 78% finiscono a Le Pen.