Qui Washington, Biden denuncia genocidio e invia armi

"Ho parlato di genocidio perché è sempre più chiaro che Putin sta cercando di cancellare l'idea di essere ucraini". Il presidente americano Joe Biden ha rotto gli indugi e accusato le forze russe di genocidio in Ucraina mentre si appresta ad annunciare un altro consistente pacchetto di aiuti militare a Kiev.

"Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me", ha precisato il presidente americano subito dopo aver accusato Mosca del crimine più efferato. Intanto nelle prossime ore è previsto l'annuncio dell'amministrazione Biden di altri aiuti militari all'Ucraina per 750 milioni. Non è ancora chiaro se in questo nuova tornata saranno incluse armi più offensive, come chiesto riupetutamente da Kiev. Secpndo la Reuters ci saranno gli obici, sistemi di artiglieria pesante in grado di colpire un obiettivo fino a 70 chilometri di distanza, mentre un funzionario del dipartimento della Difesa statunitense ha escluso l'invio di elicotteri Mi-17 come invece sembrava previsto nei piani preliminari che circolavano tra funzionari governativi e parlamentari a Washington.

Il Pentagono oggi incontrerà otto colossi delle armi americane per discutere dei nuovi aiuti militari all'Ucraina. Il dipartimento della Difesa ha invitato fra gli altri, di Lockheed Martin, Raytheon e L3 Technologies. Raytheon e Lockheed Martin insieme producono i sistemi anti-carro Javelin, mentre Raytheon i missili Stinger.