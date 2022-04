Qui Londra, il mirino ora sugli ucraini filorussi

Sanzioni, sanzioni e di nuovo sanzioni: nella speranza, finora vana, d'indurre il Cremlino a fermare la sua "macchina da guerra" in Ucraina. Il governo britannico di Boris Johnson, di concerto con gli Usa e con gli alleati Ue, estende ancora il suo pacchetto di ritorsioni anti russe in risposta all'invasione del Paese vicino; ma questa volta - esaurita buona parte dei bersagli di spicco fra oligarchi e politici moscoviti - punta soprattutto il mirino su esponenti ucraini "filo-russi".

L'ultima infornata - annunciata dal Foreign Office all'indomani di un colloquio fra Johnson e il presidente americano Joe Biden in cui si era ribadita la sintonia fra Londra e Washington anche su questo fronte - riguarda altri 206 soggetti fra individui e imprese. I nomi che contano sono due: Viktor Medvedchuk fra gli ucraini, oppositore del presidente Volodymyr Zelensky catturato nelle scorse ore dalle forze di Kiev in vista d'uno scambio di prigionieri con Mosca; e il miliardario russo-azero Vagit Alekperov fra i russi, boss del colosso petrolifero privato Lukoil, uno dei pochi oligarchi storici sfuggiti fino ad oggi alla tagliola del congelamento di qualsiasi asset rintracciabile nel Regno e del divieto di viaggio sull'isola.

In totale, comunque, la nuova lista nera include ben 178 "separatisti" o presunti alleati ucraini di Putin su 206. In un elenco in cui fra gli altri compaiono i nomi di Aleksandr Anancenko e di Serghei Kozlov, "primi ministri delle cosiddette Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk", nell'est russofono dell'Ucraina; oltre che di parenti o collaboratori residui di magnati russi già sanzionati come Pavel Ezubov, cugino del re dell'acciaio Oleg Deripaska, o Nighina Zairova, assistente esecutiva del finanziere Mikhail Fridman, da tempo ben radicato oltre Manica.

"Alla luce degli ultimi orrendi attacchi missilistici su civili nell'est dell'Ucraina - ha tuonato la ministra degli Esteri, Liz Truss - noi oggi sanzioniamo in particolare alcuni propagandisti della secessione illegale delle regioni orientali e complici di atrocità contro il popolo ucraino". "Continueremo a colpire tutti coloro che aiutano o agevolano l'aggressione", ha poi aggiunto, annunciando pure l'allargamento dell'embargo alle importazioni russe di acciaio e ferro, nonché all'esportazione verso Mosca di ulteriori "tecnologie avanzate", prima di concludere col solito proclama: "Non avremo pace nella nostra missione fino a quando la macchina da guerra di Putin non verrà bloccata".