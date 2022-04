Cremlino, non escluso invito leader stranieri a parata 9 maggio

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il Cremlino non esclude che ospiti stranieri possano essere invitati alla prossima parata del Giorno della Vittoria a Mosca, il 9 maggio prossimo. Lo riporta Interfax.

Rispondendo in conferenza stampa alla domanda se i leader stranieri potessero essere invitati alla parata del 9 maggio a Mosca, il portavoce Dmitry Peskov ha detto: "Non ho ancora informazioni dettagliate. Questa questione è ancora all'esame".

