Qui Londra, 'uso armi chimiche cambia tutto'

Londra è decisa a verificare se le truppe russe abbiano davvero usato armi chimiche in Ucraina perché nel caso in cui questo venisse accertato potrebbe cambiare in modo radicale il conflitto e la risposta occidentale a Mosca. Le accuse sul presunto attacco con sostanze tossiche nella città di Mariupol sono state diffuse su Telegram dai vertici del battaglione nazionalista Azov, inquadrato nelle forze di Kiev. Si tratta di una questione della massima importanza, rispetto alla quale la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, si è espressa in toni molto duri: "Qualsiasi uso di tali armi sarebbe una grave escalation in questo conflitto e noi risponderemo a Putin e al suo regime".

Prima di tutto però è necessario stabilire se il fatto sia veramente accaduto. Il viceministro della Difesa e responsabile del portafogli delle Forze Armate, James Heappey, intervistato dalla Bbc, ha spiegato che le informazioni sull'uso di queste armi nella città assediata sono circolati sui social media ucraini, ma né l'intelligence della difesa britannica, né la loro controparte a Kiev è stata in grado di verificare le affermazioni. "Verificare è chiaramente molto importante", ha precisato. "Se fossero state usate armi chimiche si tratterebbe di un momento decisivo per il nostro primo ministro e gli altri capi di governo del mondo". Rispetto a una risposta occidentale Heappey ha affermato che "tutte le opzioni sono sul tavolo", in quanto l'uso di quelle armi costituirebbe il superamento di una "linea rossa" nella guerra. L'indagine britannica deve avvenire in collaborazione coi Paesi alleati, in particolare a livello di intelligence per recuperare le informazioni in arrivo dal campo e quindi vagliarne l'attendibilità. In merito, l'ex capo di stato maggiore della Difesa, Lord Richard Dannatt, ha affermato che è "possibile" il ricorso alle armi chimiche da parte dei russi, in particolare se si considera che il generale Alexander Dvornikov, dato dai media occidentali come nuovo comandande delle operazioni militari nell'Ucraina orientale, si è guadagnato in merito una "terribile reputazione" quando comandava le truppe di Mosca in Siria, dove era stato inviato nel 2015 dal presidente Vladimir Putin.