Putin, l'operazione speciale in Ucraina va secondo i piani

ROMA, 12 APR - "L'operazione militare speciale della Russia in Ucraina procede secondo i piani". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa dopo i colloqui con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko al sito dello spazioporto di Vostochny, nella regione dell'Amur.

La data entro la quale l'operazione speciale potrebbe concludersi dipende dall'intensità dei combattimenti, ha poi detto Putin, aggiungendo "che l'intensità dei combattimenti è purtroppo correlata alle perdite in un modo o nell'altro" e che "agiremo in linea con il piano".

"Gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco.

Sono loro che hanno creato difficoltà a portarli a un livello accettabile e l'operazione andrà avanti finché non ci saranno negoziati accettabili". ha poi detto il presidente russo.

